Iran: la Cina auspica che l’amministrazione Biden torni all’accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che la futura amministrazione degli Stati Uniti, guidata da Joe Biden, aderisca nuovamente al Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano, e revochi tutte le sanzioni nei confronti di Teheran. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. La possibilità che gli Usa rientrino nell’intesa, abbandonata dall’attuale presidente Donald Trump, è stata paventata nei giorni scorsi dal futuro consigliere per la Sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan. "La Cina spera che gli Stati Uniti tornino al Jcpoa incondizionatamente e il prima possibile, riprendano a onorare i propri obblighi e revochino tutte le sanzioni pertinenti", ha detto Zhao. Il portavoce ha sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure concrete per adempiere ai propri obblighi, far avanzare il processo di risoluzione politica della questione nucleare iraniana e salvaguardare la pace e la stabilità regionali. (Cip)