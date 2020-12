Difesa: Spagna, Airbus confermato prime contractor per progetto caccia di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria spagnola ha firmato un primo contratto quadro per la fase dimostrativa del Future Combat Air System (Fcas), confermando Airbus come prime contractor in Spagna per il progetto del caccia di nuova generazione Ngf (New Generation Fighter) e per l'area della Low Observability del programma di difesa europeo. Lo riferisce un comunicato stampa, Questo contratto, firmato con partner industriali francesi e tedeschi, consente alla Spagna di partecipare a tutte le attività FCAS sulla stessa base delle altre nazioni partner. Questa firma conclude dieci mesi di negoziati volti a integrare la Spagna come terza nazione pilastro di questo programma. Airbus, che è stata coinvolta in questo processo durante lo scorso anno, assumerà un ruolo di primo piano al centro della partecipazione della Spagna al programma, in collaborazione diretta con altri partner industriali europei. Il contratto copre il lavoro iniziale per lo sviluppo dei dimostratori del programma e la maturazione delle tecnologie innovative, in vista dell'avvio dei test di volo del dimostratore Ngf nella seconda metà del 2026. (segue) (Rob)