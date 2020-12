Difesa: Spagna, Airbus confermato prime contractor per progetto caccia di nuova generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa firma conferma il ruolo di Airbus come prime contractor nel settore aerospaziale e della difesa in Spagna e la nostra capacità di contribuire agli interessi del Paese fornendo tutti le nostre capacità industriali e tecniche, così come la nostra esperienza nei programmi sovrani europei di successo", ha dichiarato Alberto Gutiérrez, presidente di Airbus Spain. L'avvio della fase dimostrativa sottolinea la fiducia politica e la determinazione delle nazioni partner del Fcas e del settore industriale a portare avanti l'agenda in una cooperazione equa ed equilibrata. L'accresciuto slancio consente all'industria di impiegare le risorse e le capacità necessarie per lo sviluppo di questo strategico progetto per la difesa europea. Il Fcas consentirà capacità di prossima generazione in materia di sovranità aerea e rappresenterà il futuro dell'industria aerospaziale e della difesa spagnola. Airbus svolgerà un ruolo importante lavorando a stretto contatto con la base industriale e tecnologica del Paese, aiutandola a crescere. (Rob)