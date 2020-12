Alitalia: Lazzerini (Ita) su Malpensa, con volumi attuali sviluppo nel breve termine è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malpensa è oggettivamente molto importante e si trova al centro di una delle zone più ricche d’Europa in termini di business e turismo: tuttavia, la nostra presenza lì può vivere solo trovando i necessari bilanciamenti. Così Fabio Lazzerini, amministratore delegato della nuova Alitalia (Italia trasporto aereo – Ita), durante la sua audizione odierna alla Camera. “Nel breve e medio termine, visto come si stanno sviluppando i volumi, è difficile vedere uno sviluppo in questo senso”, ha, sottolineando la necessità di essere profittevoli per espandersi in futuro. “Con i volumi che abbiamo davanti bisogna concentrare le forze sull’hub”, ha concluso. (Ems)