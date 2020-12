Turchia-Ue: ministra Commercio Pekcan, necessario aggiornare accordo unione doganale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sfide nel commercio globale e nell’economia, ha detto Pekcan, una stretta cooperazione fra Ue e Turchia è diventata ancora più importante. Per quanto riguarda la sostanza delle modifiche, secondo Pekcan la struttura attuale dell’accordo è insufficiente a soddisfare i requisiti odierni: l’accordo attualmente copre solo una gamma limitata di prodotti industriali ed esclude agricoltura, appalti pubblici, commercio online e servizi. Con questi settori, i commerci bilaterali fra Turchia e Ue potrebbero raggiungere i 300 miliardi di dollari (2.350 miliardi di lire turche), praticamente raddoppiando l’attuale volume di 165 miliardi di dollari. “Oltre a problemi strutturali sistemici e specifici, l’accordo non copre settori come servizi e commercio online. Nell’era digitale in cui viviamo l’importanza di queste aree è crescente”, ha proseguito la ministra. Pekcan ha anche sollevato le preoccupazioni e aspettative di Ankara riguardo alle misure adottate dall’Unione europea sui prodotti in acciaio, sottolineando che la Turchia è il paese più negativamente colpito da esse. Riguardo alla Brexit, Pekcan ha sottolineato che la Turchia mira a porre in atto un accordo per il libero commercio (Fta) con il Regno Unito, simultaneamente all’accordo di Londra con l’Unione. (Res)