Ue: M5s, è ora di scomputare gli investimenti green dal deficit

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Politiche Ue di Montecitorio rilevano che "cambiare la fisionomia dell'Europa dando priorità alla transizione ecologica, come ha detto oggi in Aula il presidente Conte, significa anche puntare senza esitazioni su un'economia libera dalle fonti energetiche fossili e in grado di azzerare in tempi stretti le emissioni di gas serra". I parlamentari aggiungono in una nota: "Per ottenere questo risultato, e tutti i benefici che ne conseguono, è indispensabile introdurre in tempi brevi la cosiddetta 'Green rule': l'Europa deve consentire ai Paesi membri di scomputare dal deficit gli investimenti orientati alla sostenibilità ambientale. La crisi pandemica ha confermato in tutta la sua evidenza la necessità di accelerare nel percorso di transizione verso un'economia sostenibile e circolare, in grado di produrre benessere diffuso e posti di lavoro da un lato e la neutralità climatica dall'altro". Secondo gli esponenti del M5s, "gli investimenti green non sono debito sterile, ma mattoncini del futuro sostenibile che vogliamo e dobbiamo lasciare alle prossime generazioni: anche su questo fronte il Movimento cinque stelle dimostrerà di poter fare la differenza e si batterà in tutte le sedi per ottenere questo risultato". (Com)