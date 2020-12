Speciale infrastrutture: Anas, bandi da 88 milioni per progettazione sede stradale e opere sotterranee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas (Gruppo Fs Italiane) continua ad investire nella sicurezza e nella manutenzione della rete stradale: sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale due bandi del valore complessivo di 88 milioni di euro per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione programmata della sede stradale e per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sotterranee lungo la rete nazionale di Anas. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Investire nella progettazione per costruire e manutenere il nostro patrimonio stradale significa potenziare la viabilità e offrire ai nostri utenti una rete sempre più sicura, moderna e sostenibile: gli investimenti nel settore delle infrastrutture, in questa fase, rappresentano inoltre un significativo volano per il rilancio dell’economia del paese”, ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Simonini. Nel dettaglio, il primo bando è suddiviso in 16 lotti (4 milioni ciascuno) per un valore complessivo di 64 milioni di euro per l’affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti in tutte le strutture territoriali di Anas: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. Il secondo bando è suddiviso in otto lotti per valore complessivo di 24 milioni di euro, per l’affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale così ripartiti: 4 milioni di euro totali per Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia; tre milioni per Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; tre per Toscana, Umbria e Marche; tre per Lazio e Campania; due per Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; due per la Sardegna; tre per la Calabria; e quattro per la Sicilia. (Com)