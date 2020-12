Speciale infrastrutture: No Tav, manifestazione a Sin Didero a 15 anni dalla liberazione di Venaus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestazione No Tav a San Didero, in Valsusa, provincia di Torino. Si "celebrano" i 15 anni dalla liberazione del prato di Venaus. Nel 2005 i manifestanti No Tav impedirono l'avvio del cantiere per lo scavo del cunicolo geognostico in una vasta area nel Comune di Venaus, occupato dalle Forze dell'ordine. Il cantiere fu poi spostato a Chiomonte. Avigliana aderisce alla manifestazione, sollecitando ulteriormente il Governo a ridiscutere l'opera, come la stessa Corte dei Conti europea ha indicato l'estate scorsa. Recentemente, il 24 novembre scorso, le Amministrazioni comunali dell'Unione Montana Valle Susa hanno incontrato il ministro per le Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in un colloquio in videoconferenza, sollecitato da oltre un anno e mezzo, per discutere della questione Susa-Salbeltrand. Una nuova variante di Telt (la società che costruisce il tunnel) prevede infatti di spostare a Susa la gestione dell'enorme mole di materiale di scavo, per la quale i sindaci della Valle chiedono sia seguito l'iter della Valutazione di impatto ambientale. La ministra ha risposto ai sindaci che gli uffici del ministero stanno valutando tutti gli aspetti tecnici del caso. (Rpi)