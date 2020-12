Speciale infrastrutture: Spagna, Martinez (Cellnex), in Europa importanti opportunità crescita prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa c'è stato un processo di maturazione del mercato nella comprensione che le infrastrutture passive potrebbero essere un modo per le telecomunicazioni di materializzare un valore che c'era. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", l'amministratore delegato di Cellnex, Tobias Martinez gestisce Cellnex, leader europeo nelle torri di telecomunicazione, con 103 mila siti e 86 miliardi di contratti. Il 12 novembre scorso, l'azienda ha pensa concluso l'acquisto delle torri della società di Hong Kong Ck Hutchison in Europa per 10 miliardi di euro, il più grande investimento nella sua storia. Secondo l'Ad di Cellnex nei prossimi tre o cinque anni ci saranno opportunità di crescita "molto importanti" in quanto quelle delle infrastrutture di telecomunicazione è un mercato "molto attivo, molto esigente per monetizzare ed esternalizzare e per lavorare a lungo termine con un partner" ed il settore ha raggiunto un "punto di non ritorno" nella separazione delle torri infrastrutturali dai servizi. In questa ottica ci saranno delle opportunità che si adattano alla proposta industriale di Cellnex ed altre che non lo sono. In merito all'assenza dell'azienda in un mercato importante come la Germania, Martinez ha spiegato che "non ha senso essere presenti a qualsiasi prezzo o in qualsiasi condizione". (Spm)