Speciale infrastrutture: Raggi, lavori su cavalcavia ferroviario Roma-Lido, periferie sono priorità

- Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori sul cavalcavia ferroviario della Roma-Lido in via Mario Bianco. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Le periferie sono una priorità, soprattutto quando si parla di sicurezza delle nostre infrastrutture. Il nostro progetto 'strade nuove' ne è una dimostrazione - spiega Raggi -. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori sul cavalcavia ferroviario della Roma – Lido in via Mario Bianco. Stiamo intervenendo per riqualificarlo così come fatto già per gli altri cavalcavia di Ostia a via Chierchia e viale della Vittoria. Ecco un altro cantiere che sarà completato e porterà benefici ai tanti cittadini e residenti del quadrante. Attendevano questi interventi da anni", conclude la sindaca. (Rer)