Speciale infrastrutture: Nagorno-Karabakh: Erdogan promette sostegno all'Azerbaigian per ricostruzione terre occupate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Turchia all’Azerbaigian proseguirà e Ankara sarà al fianco di Baku sia nello sviluppo delle infrastrutture e di ricostruzione delle “terre occupate dall’Armenia”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti dall’aeroporto di Esenboga prima della sua visita in Azerbaigian, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “La stella e la mezzaluna volano con orgoglio nei cieli del Nagorno-Karabakh. Il nostro sostegno all'Azerbaigian continuerà”, ha dichiarato Erdogan. Saremo al fianco dell'Azerbaigian sia “nello sviluppo delle infrastrutture che nella ricostruzione dei territori occupati”, ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco è in visita in Azerbaigian per incontrare l’omologo Ilham Aliyev a Baku e per partecipare alla parata militare per la vittoria nella guerra nel Nagorno-Karabakh che si terrà domani, giovedì 10 dicembre. (Tua)