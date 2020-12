Maltempo: Ferrara (M5s), da Lega Lazio solo promesse, per litorale romano serve progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere i consiglieri regionali della Lega con le lacrime agli occhi chiedere un apposito fondo a favore del Comune di Roma per gli ingenti danni agli stabilimenti balneari andati distrutti mi lascia basito. Fanno promesse irrealizzabili e non conoscono la legge né chi possiede le competenze amministrative per l'erosione costiera". Lo dichiara in una nota il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Poi, credono che il problema si possa risolvere con due spicci 'una tantum' mentre sul litorale serve un progetto strutturato e la consapevolezza che il tema dell'erosione è ormai ordinario - aggiunge -. Proporre un intervento spot, amministrativamente impossibile, significa non essere consapevoli che ogni anno si devono mettere in campo interventi manutentivi e di sostegno per l'economia del mare di Roma. Il punto è che tutto lo dovrebbe fare l'ente in cui sono stati eletti: la Regione Lazio. La domanda che viene spontanea è: perchè propongono di dare fondi all'organo amministrativo non competente e si dimenticano che la responsabilità è la loro? L'ondata di maltempo - prosegue il consigliere - che ha colpito il litorale nella giornata di ieri è stata pesantissima ma queste persone invece di fare dichiarazioni e documenti inutili chiedano a Matteo Salvini di mandarli a scuola prima e dopo agiscano nell'ente dove sono stati eletti perché il tempo delle prese in giro sul litorale è finito. Per quanto riguarda le strutture che il vento ha portato sulla strada sono già state spostate, i trenta metri di recinzione verranno ripristinati e le dieci passerelle spostate dall'acqua sulle spiagge libere verranno riposizionate". (Com)