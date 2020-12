Ue: Commissione vara Patto per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea oggi ha varato il Patto europeo per il clima, un'iniziativa a livello dell'Unione europea che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione per il clima e a costruire un'Europa più verde. La Commissione ha spiegato che si tratta di uno spazio per comunicare, sviluppare e attuare collettivamente soluzioni per il clima, con l'obiettivo di diffondere informazioni scientificamente fondate sull'azione per il clima e fornire consigli pratici per le nostre scelte quotidiane. Appoggerà inoltre le iniziative locali e incoraggerà l'assunzione di impegni individuali e collettivi nell'ambito dell'azione per il clima, contribuendo a incentivare sostegno e partecipazione. Nella sua fase iniziale, il Patto darà priorità alle azioni incentrate su quattro ambiti: spazi verdi, mobilità verde, edifici efficienti e competenze verdi. Un evento annuale sul patto per il clima riunirà tutti i partecipanti per condividere esperienze e conoscenze. Il 16 dicembre, dalle 9 alle 11, si terrà online l'evento per il lancio del patto europeo per il clima, con il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans. (Beb)