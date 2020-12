Fico: Fapi, governo risolva disservizi cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cashback è l'ennesima incompiuta del Governo Conte. I consumatori sono stati illusi da questa opportunità che al momento presenta molteplici disservizi. Rivolgiamo un forte appello al Governo affinché intervenga per risolvere i malfunzionamenti e consentire ai cittadini di utilizzare il cashback in occasione delle compre natalizie". Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Com)