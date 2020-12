© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha subito un attacco informatico. È stata la stessa Ema a riferirlo in un comunicato ed è stata avviata un'indagine completa, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e altre entità pertinenti, per identificare gli autori e l’entità dell’attacco. L'Ema, al momento, non può fornire ulteriori dettagli dato che l'indagine è tuttora in corso. (Beb)