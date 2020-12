Romania: leader Partito movimento popolare si dimette dopo risultato alle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito movimento popolare (Pmp), Eugen Tomac, ha annunciato le sue dimissioni dalla guida della formazione politica dopo il risultato delle elezioni parlamentari. Lo ha annunciato lo stesso Tomac in una conferenza stampa. "Oggi abbiamo avuto un incontro con la leadership della formazione sul risultato delle elezioni parlamentari di domenica. Volevamo tutti di più, aspettavamo tutti un risultato molto migliore. Ho deciso di informare i miei colleghi che mi assumo questo risultato che ci dispiace, che non ci soddisfa, ma in politica dobbiamo prendere le così come sono e assumerci le cose che ci piacciono o no. Pertanto, ho presentato le mie dimissioni dalla carica di presidente del Pmp e il mio collega, il presidente esecutivo Marius Paşcan assumerà la carica di presidente ad interim del Pmp", ha detto Tomac aggiungendo che seguiranno consultazioni nel partito per l'organizzazione di un Congresso. "È una questione che dobbiamo affrontare, perché il Pmp è un partito che non ha fatto assolutamente nulla di male in tutta la sua attività parlamentare, un partito che ha oltre 2 mila eletti locali, 50 sindaci, molti vice sindaci, un partito di combattenti lasciato dal presidente Traian Basescu, persone che fanno politica per convinzione, non per meschini interessi. Rimango coinvolto nella vita del nostro partito, rimango con il Pmp, ma, come uomo responsabile ritengo assolutamente giusto e assolutamente corretto compiere questo gesto. Sono sette anni di attività che ho svolto ogni giorno in questa formazione", ha detto Tomac ricordando che il Pmp ha ottenuto il 4,94 per cento dei voti alle elezioni parlamentari, un risultato che il partito "non mette in discussione", ma sono stati formulati 1.090 ricorsi inviati alla Commissione elettorale centrale e agli uffici elettorali della contea. (segue) (Rob)