Romania: leader Partito movimento popolare si dimette dopo risultato alle elezioni parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il Partito socialdemocratico romeno (Psd) si sia confermato come prima forza politica dopo le elezioni parlamentari in Romania, nel Paese dell'Europa centro orientale si profila la formazione di un nuovo governo di centrodestra. E' quanto emerge dall'esito del voto di domenica 6 dicembre, alla luce anche delle possibili coalizioni necessarie per trovare una maggioranza di governo. Non sono mancate le sorprese nell'attese elezioni, svoltesi nel pieno della pandemia del Covid-19: a cominciare dall'affluenza alle urne, la più bassa nella storia della democrazia romena con solo il 31,7 per cento, per arrivare alla delusione del Partito nazionale liberale (Pnl), rimasto fermo al secondo posto dietro i socialdemocratici ed al significativo sostegno che i cittadini romeni hanno dato ad un nuovo partito di estrema destra, l'alleanza per l'Unione dei romeni (Aur). Gli analisti politici di Bucarest sostengono in ogni caso che, quella emersa dal voto di ieri, sia la situazione "peggiore possibile", in quanto indipendentemente dalle alleanza che si troveranno in Parlamento la nuova maggioranza "sarà fragile". (segue) (Rob)