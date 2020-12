Romania: leader Partito movimento popolare si dimette dopo risultato alle elezioni parlamentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Psd ha ottenuto il 30 per cento delle preferenze. A seguire il Pnl, partito di governo uscente sostenuto dal capo dello Stato Klaus Iohannis, al 25,9 per cento. Al terzo posto figura l'alleanza Usr-Plus, con il 15,8 per cento, seguito dalla grande sorpresa di queste elezioni, ovvero il Parito Aur con il 9,3 per cento. Anche l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) riesce ancora una volta ad entrare in Parlamento, con un risultato del 5,97 per cento. Sebbene gli exit poll davano il Partito movimento popolare (Pmp) come sconfitto, sotto il 5 per cento necessaria per l'ingresso in Parlamento, i risultati ufficiali mostrano che il Pmp sarebbe riuscito a superare la soglia. Alla luce di questa situazione, non ci dovrebbero essere grandi sorprese per la formazione di una coalizione di governo e per trovare maggioranza parlamentare. L'unica strada percorribile sembra essere la coalizione, già annunciata prima delle elezioni, tra Pnl, Usr-Plus e Udmr, alla quale si andrebbe ad aggiungere anche il Ppm se confermato l'ingresso in Parlamento. (Rob)