Benevento: il Comune si collega all'anagrafe nazionale della popolazione residente

- "Il Comune di Benevento dall’11 dicembre sarà collegato all’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati del Ministero dell’Interno nella quale stanno progressivamente confluendo tutte le anagrafi degli 8mila Comuni Italiani". Lo hanno reso noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Servizi demografici, Carmen Coppola, che hanno spiegato: “Si tratta di un importante e ulteriore passo verso la digitalizzazione di tutti servizi erogati dall’Ente e conseguentemente verso lo snellimento delle procedure di iscrizione e cancellazione anagrafica. L’obiettivo è quello di rendere in breve tempo disponibile la possibilità per i cittadini di richiedere anche ai tabaccai e alle edicole autorizzate la possibilità di rilasciare un certificato anagrafico senza la necessità di recarsi negli uffici. Resteranno ovviamente invariate le modalità per il rilascio delle carte di identità e dei certificati ed estratti desunti dai registri di stato civile". (segue) (Ren)