Benevento: il Comune si collega all'anagrafe nazionale della popolazione residente (2)

- E quindi: "Si tratta, dunque, di un’innovazione molto importante perché, oltre a snellire i tempi di rilascio dei certificati anagrafici, consentirà anche di ridurre i tempi per il completamento delle altre procedure anagrafiche in quanto comporterà un’ottimizzazione nell’impiego dei dipendenti del Servizio Anagrafe. Dipendenti a cui va un doveroso ringraziamento per il prezioso contributo dato in questa fase di trasformazione al pari del dirigente Gennaro Santamaria, che ha coordinato le operazioni”. Dal Comune hanno fatto sapere che le procedure di collegamento comporteranno la chiusura al pubblico nei giorni venerdì 11 dicembre, lunedì 14 dicembre e martedì 15 dicembre per poi riprendere la normale operatività mercoledì 16 dicembre. Di conseguenza il sindaco Mastella e l’assessora Coppola "si scusano con l’utenza per il momentaneo disagio causato dall’inevitabile sospensione del servizio". (Ren)