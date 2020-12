Somalia: governo, Oltregiuba e Puntland facciano la loro parte per attuare l'accordo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati somali dell'Oltregiuba e del Puntland dovrebbero riconsiderare le proprie posizioni ed onorare l'accordo pre-elettorale concluso fra gli Stati membri ed il governo centrale a settembre. Lo ha detto il presidente della Somalia, Mohammed Abdullahi "Farmajo", sostenendo che il Paese è pronto per avviare il processo elettorale in vista delle elezioni generali in agenda entro febbraio prossimo e che l'attuale stallo è "esagerato dai detrattori". In una dichiarazione, l'ufficio presidenziale ha dichiarato che il governo è impegnato nell'attuazione dell'accordo e ha invitato i due Stati regionali reticenti a fare la loro parte. "Ci impegniamo a dare piena attuazione all'accordo elettorale ed evitare ritardi nel calendario elettorale. A tal fine, chiediamo agli Stati regionali che non hanno ancora nominato i loro rappresentanti nel comitato (elettorale) a farlo", si legge nella dichiarazione. Nonostante l'accordo a cui hanno aderito anche i leader dell'Oltregiuba e del Puntland, infatti, questioni irrisolte hanno provocato il rinvio delle elezioni parlamentari previste l'1 dicembre: le principali richieste riguardano il ritiro delle truppe federali presenti nella regione di Ghedo e la riforma della commissione elettorale, i cui membri sono accusati dall'opposizione di essere o fedeli di Farmajo o agenti del servizio nazionale di intelligence (Nisa). E' quest'ultimo il caso, in particolare, del capo della Nisa, Fahad Yasin, accusato di avere forti relazioni con le autorità del Qatar e di cui l'opposizione chiede a gran voce le dimissioni.(Res)