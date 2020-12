Covid: 856 casi attivi e 27 guariti in Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 in Valle d’Aosta, la presidenza della Regione ha reso noto che, sulla base dei dati forniti oggi sono 856 i casi positivi attuali, 14 in meno rispetto a ieri, e si registrano 27 nuovi guariti. Attualmente sono 55 i pazienti Covid ospedalizzati presso il Parini di Aosta di cui 42 ricoverati nei reparti Covid e 13 in terapia intensiva, 42 all’Isav di Saint-Pierre e 6 all’ospedale da campo. Fino ad oggi sono stati processati 64.033 tamponi di cui 56.847 test molecolari e 7.186 test antigenici rapidi. (Ren)