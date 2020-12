Speciale energia: Al Sisi, Francia dovrebbe unirsi "prossimamente" al forum sul gas Emgf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia "prossimamente" dovrebbe unirsi all'East Mediterranean gas forum (Emgf), che attualmente è composto da Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. "Questo forum, un'iniziativa egiziana, è un'organizzazione intergovernativa regionale incaricata di vegliare sul rispetto del diritto internazionale nella gestione sostenibile ed ecologica delle risorse di gas di ogni Paese firmatario", ha spiegato il capo dello Stato egiziano. "Il Mediterraneo orientale – ha continuato – è ricco di gas naturale dopo le scoperte recenti di importanti giacimenti. Siamo in una logica di cooperazione con i nostri alleati e partner, tra cui la Francia, per un dialogo politico strutturato sul gas naturale". Al Sisi ha poi parlato del dossier libico, spiegando che è "imperativo mettere fine alle ingerenze straniere che destabilizzano il paese attraverso il trasferimento di mercenari e di armi destinate a delle milizie estremiste". In merito a un eventuale scontro militare, il presidente ha sottolineato che "l'Egitto non sarà mai l'aggressore". (Frp)