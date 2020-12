Francia: premier Castex, abbiamo preparato una legge che combatte l'ideologia islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge "che conforta i principi della Repubblica" francese "non è contro le religioni" ma punta a combattere "l'ideologia pericolosa che porta il nome di islamismo radicale". Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex. "Questo disegno di legge non è un testo contro le religioni, né contro la religione musulmana in particolare", ha detto il capo del governo. Si tratta, invece, di una legge di libertà una legge di protezione, una legge di emancipazione dinnanzi al fondamentalismo religioso", ha aggiunto il capo del governo.(Frp)