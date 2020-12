Beni culturali: al via lavori per Planetario al Museo civiltà romana, 4 mesi e poi i collaudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 15 dicembre prenderanno il via i lavori per la riqualificazione del Planetario di Roma negli spazi del Museo della Civiltà all'Eur. Dureranno 120 giorni e quindi prevedibilmente tra la metà e la fine di aprile 2021 partiranno i collaudi. È quanto emerso stamattina nel corso della commissione Cultura di Roma Capitale, presieduta dalla consigliera M5s Eleonora Guadagno. A riferire le tempistiche è stato Angelo Di Stefano, del servizio coordinamento progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. "Siamo in dirittura d'arrivo per la consegna di inizio lavori" del Planetario "abbiamo avuto difficoltà perché gli ambienti in cui andiamo a lavorare sono usati anche dal personale del museo - ha detto Di Stefano -. Lunedì dovrei fare la consegna delle aree esterne all'ente Eur e martedì dovremmo dare l'inizio lavori, comunque entro il 15 dobbiamo avviare i lavori. Cominciamo dal Planetario - ha precisato Di Stefano - che ci comporta maggiore dispendio di energie, poiché contempla opere civili, impiantistiche ed elettroniche: un lavoro preliminare per definire la strumentazione necessaria a far funzionare il Planetario". I lavori dureranno quattro mesi. "Il programma di lavoro - ha precisato Di Stefano - prevede 120 giorni, il collaudo lo si dovrebbe fare a seguire e subito, ma non è possibile ora dare un giorno preciso. Noi dobbiamo finire i lavori in 120 giorni". (segue) (Rer)