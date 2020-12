Mes: Brunetta (FI), oggi siamo in una nuova fase, ci si salva solo tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ha ricordato: "Allora, nel 2012, era un'Europa calvinista, dei compiti a casa, del debito come 'colpa' nell'accezione tedesca, delle cicale e delle formiche, con il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e la sua natura intergovernativa, costruito in fretta e furia, con il Mes a rappresentare allora quella cultura, quella miopia di allora. Oggi, invece, siamo dentro una nuova fase e un nuovo paradigma". Intervenendo in dissenso dal gruppo, durante la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 10-11 dicembre, il parlamentare ha aggiunto: "Il nuovo Mes rappresenta il ponte tra la vecchia Europa di egoismo e la nuova Europa solidale che sta per nascere. L'hanno chiamato 'momento Hamilton', 'momento Merkel', io lo chiamerei 'momento Europa', dei nostri Padri. Con il vecchio Mes, si è fatta nascere la linea di credito pandemica per salvare le vite; con il nuovo Mes si farà nascere quel fondo per salvare le banche, che vuol dire salvare le economie e i risparmi dei cittadini". (segue) (Rin)