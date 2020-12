Mes: Brunetta (FI), oggi siamo in una nuova fase, ci si salva solo tutti insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Con il backstop mettiamo fine a quella tragica passeggiata a Deauville di Merkel e Sarkozy dell'autunno del 2010, in cui si diede avvio alla crisi dei debiti degli Stati sovrani. L'errore di Merkel e Sarkozy verrà cancellato grazie al nuovo Mes che ha tutti i difetti di questo mondo, ancora intergovernativo, ma il nuovo Mes, con il suo salva-banche, metterà fine a quel tragico errore. Per queste ragioni - ha concluso Brunetta -, io non voterò contro. Io voterò in dissenso dal mio partito. Il no alla riforma non sarà in mio nome". (Rin)