Finge di essere la madre ai domiciliari durante un controllo, 24enne aggredisce gli agenti. Arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un controllo delle persone ai domiciliari, ha cercato di fingersi sua madre sottoposta a misura cautelare e poi ha aggredito con calci e pugni gli agenti che non le hanno creduto. Per questo una ragazza italiana di 24 anni è stata arrestata ieri sera a Milano, poco prima di mezzanotte, per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Volante del commissariato Lorenteggio era giunta a casa sua, in via Nikolajevka, per verificare, durante un normale servizio di controllo dei sottoposti agli arresti domiciliari, che la madre della giovane, una 47enne italiana sottoposta all'affidamento in prova con obbligo di restare a casa dalle 18 alle 6 del mattino, fosse in casa.Dal momento che la donna era fuori, la figlia ha cercato di coprirla, mostrando agli agenti il documento d'identità della madre e sostenendo di essere lei. I poliziotti si sono immediatamente accorti del tentativo di sostituzione di persona e hanno chiesto spiegazioni. La 24enne a quel punto ha reagito scagliandosi contro di loro e colpendoli con calci e pugni. Fermata e assicurata all'interno dell'auto di servizio, la ragazza si è scagliata contro il veicolo, danneggiando con dei calci lo sportello posteriore. I tre agenti della Volante hanno riportato traumi contusivi per rispettivamente sette, cinque e tre giorni di prognosi.La giovane, su disposizione del pm di turno, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere processata per direttissima questa mattina.(Rem)