Lavoro: Catalfo, da sistema pubblico-privato offerta formazione su indicazione settori produttivi

- "Stiamo rafforzando i centri per l'impiego", ma "il sistema pubblico-privato esiste". Lo ha puntualizzato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un'intervista a "Corriere.it". Con 13 mila operatori che lavorano per l'inserimento lavorativo, il disoccupato "deve avere un punto di riferimento certo anche nel sistema pubblico-privato" che deve fare "formazione anche sulla base delle richieste dei settori produttivi", ha osservato la ministra. (Rin)