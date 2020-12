Medio Oriente: Egitto conta su Usa ed Europa per soluzione conflitto israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto conta sulla nuova amministrazione degli Stati Uniti e sull’Europa, in particolare la Francia, per raggiungere una soluzione “equa e globale” alla questione israelo-palestinese che contempli la costituzione di due Stati, con Gerusalemme est capitale del futuro Stato palestinese. Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, citato dall’agenzia di stampa statale “Mena”, nell’ambito della sua visita di Stato in Francia iniziata lo scorso 6 dicembre. "L'Egitto sostiene da tempo tutti gli sforzi internazionali per risolvere la causa palestinese. Ora, l'Egitto conta sulla nuova amministrazione statunitense e sull'Europa, in particolare sulla Francia, per raggiungere - senza alcun ritardo - una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, stabilendo uno Stato palestinese sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale", ha dichiarato il presidente egiziano. Per il presidente egiziano l’assenza di una soluzione al conflitto israelo-palestinese rappresenta ancora una fonte di instabilità per la regione del Medio Oriente.(Cae)