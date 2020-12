Commercio: Giannini (Lega), insieme a Confesercenti per apertura bar e ristoranti oltre le 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì saremo a fianco di Confesercenti che scenderà in piazza per un presidio statico contro le assurde dichiarazioni dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che vorrebbe protrarre fino a primavera la chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti". Lo dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Ogni giorno assistiamo ad assembramenti nei bar a ridosso della chiusura per via degli aperitivi anticipati di molti ragazzi. Protrarre l'orario di chiusura, dunque, non solo sarebbe auspicabile ma anche utile ad evitare folle e dunque contagi - aggiunge -. Stesso discorso vale per i ristoranti. D'Amato e Zingaretti escano al più presto dall'equivoco 'virus con l'orologio'. Se non è pericoloso fino alle 18, non lo è nemmeno fino alle 23. Bar e ristoranti sono in ginocchio e la sinistra, anziché andargli in soccorso, li sta affossando definitivamente", conclude. (Com)