Mafia: Cantalamessa (Lega), ristoratori nel mirino, governo assente

- "Oltre 9.000 ristoranti resi vulnerabili alle infiltrazioni della malavita a causa delle restrizioni del governo dovute al Covid. Di queste ben 1.098 in Campania, 2.116 nel Lazio e 1.370 in Lombardia. I dati resi noti dalla Cerved non ci stupiscono". Così in una nota il capogruppo della Lega in Commissione Antimafia, on. Gianluca Cantalamessa. "Problemi immensi anche in Sicilia e Calabria - prosegue Cantalamessa - dove raggiungiamo picchi del 40 per cento delle attività nel mirino delle mafie. L'ampia disponibilità di denaro, molte volte contante, consente alla criminalita di acquisire innumerevoli società di gente per bene che viene presa alla gola in un momento economico così difficile ed insicuro. Come Lega è da mesi che solleviamo la questione, sia in Commissione Antimafia, dove sono personalmente intervenuto più volte come capogruppo, che sulla stampa. Abbiamo raccolto le "preoccupazioni" di più magistrati intervenuri sul tema. Ci chiediamo che cosa abbia fatto il governo in questi mesi. Zero provvedimenti. Solo misure restrittive che hanno messo in ginocchio tante piccole realtà a conduzione familiare alle quali sono stati richiesti enormi sacrifici per adeguarsi alle misure e ai dispositivi previsti. I ristori hanno coperto solo per il 25 per cento delle perdite a differenza di altri paesi dove sono arrivati a coprire il 70 per cento, siamo ultimi in Europa. Bisogna contrastare le organizzazioni criminali su ogni fronte e dare battaglia quartiere per quartiere, affrontarle con fatti e non solo a parole", conclude. (Ren)