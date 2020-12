Recovery: Catalfo, Piano nazionale per lavoratori è rivisitazione assegno di collocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Recovery plan "è previsto un Piano nazionale che prenda immediatamente in carico qualsiasi lavoratore. E' un Piano ambizioso per creare davvero una rete pubblico-privato con la regia del pubblico che fa sì che il lavoratore individui la rete per un accompagnamento all'inserimento lavorativo. E' una rivisitazione dell'assegno di collocazione". Lo ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un'intervista a "Corriere.it". (Rin)