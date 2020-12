Egitto: Al Sisi, Francia consapevole del pericolo rappresentato dai Fratelli musulmani per gli europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è consapevole del pericolo rappresentato dal movimento dei Fratelli musulmani per gli europei. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi secondo quanto riporta l’emittente “Sky News Arabia”. Parlando ai giornalisti a margine della sua visita a Parigi, iniziata lo scorso 6 dicembre, Al Sisi ha dichiarato: "Ovviamente, la Francia sta valutando chiaramente il pericolo che i Fratelli musulmani rappresentano per gli europei". Il presidente egiziano ha sottolineato la necessità di punire gli Stati che finanziano e armano i gruppi terroristici. Le dichiarazioni del presidente egiziano giungono poco dopo il commento del ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, sugli sforzi del Kuwait per raggiungere una riconciliazione tra Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Bahrein, noto anche come quartetto arabo, con il Qatar. (segue) (Cae)