Egitto: Al Sisi, Francia consapevole del pericolo rappresentato dai Fratelli musulmani per gli europei (3)

- Il 5 giugno 2017, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto hanno reciso i rapporti con il Qatar, accusandolo di interferenza negli affari interni, di sostegno al terrorismo e di rapporti ambigui con l’Iran. Negli ultimi giorni il Kuwait ha intensificato gli sforzi per mediare una soluzione per porre fine alla spaccatura tra il quartetto e Doha. Lo scorso 4 dicembre il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Ahmed el Nasser el Sabah, ha dichiarato che si sono tenute discussioni fruttuose per raggiungere una soluzione alla crisi del Golfo, aprendo alla possibilità di un accordo. "Discussioni fruttuose si sono svolte durante gli ultimi mesi, durante i quali tutte le parti hanno sottolineato la loro volontà di mantenere la solidarietà e la stabilità del Golfo e degli arabi, e di raggiungere un accordo finale", ha dichiarato in una nota il responsabile della diplomazia del Kuwait. A tentare una mediazione tra i Paesi rivali è stato anche il consigliere del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, che lo scorso 2 dicembre si è recato in visita rispettivamente a Riad e Doha proprio per sondare la possibilità di un accordo tra i due Paesi. Tuttavia il Qatar ha chiarito che non accetterà una soluzione bilaterale che coinvolga solo l’Arabia Saudita e non l’intero quartetto. (Cae)