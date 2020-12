Difesa: Egitto, Al Sisi incontra il Ceo di Dassault Trappier a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi Éric Trappier, amministratore delegato del costruttore di aerei francese Dassault. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. L'incontro si è svolto a Parigi a margine della visita di Al Sisi in Francia. L'incontro ha affrontato tutti gli aspetti della cooperazione "produttiva" con Dassault alla luce della sua pluriennale esperienza nelle industrie militari. Lodando la cooperazione con l'Egitto nei settori della Sicurezza e della Difesa, Trappier ha confermato la volontà di Dassault di continuare la cooperazione con il paese nordafricano per rafforzare il ruolo "equilibrato e saggio" dell'Egitto nel suo ambiente regionale. Al Sisi, da parte sua, ha fatto riferimento alle grandi sfide che affliggono la regione. "Il presidente al Sisi ha sottolineato l'enormità delle sfide che affliggono la regione che richiedono impegno per aumentare le capacità e utilizzare tecnologie aggiornate nel campo della sicurezza e delle attrezzature di Difesa. È un approccio strategico a cui l'Egitto è impegnato da tempo al fine di preservare la sua sicurezza, stabilità e sicurezza dei suoi territori", ha detto Radi. (Cae)