Germania-Bielorussia: presidente Steinmeier incontrerà Tikhanovskaja il 14 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha in programma di incontrare Svetlana Tikhanovskaja, la leader dell'opposizione bielorussa ed ex candidato presidenziale, il 14 dicembre. Lo ha riferito l'ufficio stampa del capo dello Stato tedesco che non ha fornito ulteriori dettagli sull’incontro e se, al termine, saranno previste dichiarazioni alla stampa. La Bielorussia è teatro di disordini politici dalle elezioni presidenziali tenutesi lo scorso 9 agosto, quando la vittoria del capo dello Stato in carica Aleksandr Lukashenko ha provocato dure proteste di piazza. La vittoria di Lukashenko non è stata riconosciuta dall’opposizione e da gran parte della comunità internazionale. L'opposizione e i suoi sostenitori ritengono che Tikhanovskaja sia stata la reale vincitrice delle consultazioni. Poco dopo il voto, la leader dell'opposizione è fuggita in Lituania, da dove continua a raccogliere il sostegno dei leader europei. Tikhanovskaja ha già incontrato molti capi di Stato e di governo dell'Ue. (Geb)