Covid: Leodori (Regione Lazio), no chiusura locali fino a marzo, valutiamo curva contagi

- "La Regione Lazio non ha previsto nessuna chiusura dei locali fino a marzo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, a margine del sopralluogo effettuato a Ostia per verificare i danni causati dalla mareggiata di ieri. "Stiamo monitorando costantemente i risultati della curva dei contagi a seguito dell’ultimo Dpcm del Governo in vigore fino al 15 gennaio 2021 che speriamo siano confortanti - aggiunge Leodori -. Solo allora decideremo come intervenire, e non certo autonomamente, ma in sintonia con le altre Regioni e con il Governo come abbiamo sempre fatto. Sicuramente lavoreremo per scongiurare misure ancora più restrittive per i cittadini della nostra Regione già notevolmente messi a dura prova".(Com)