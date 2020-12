Francia: ministro Interno, legge contro separatismo religioso ridà forza alla Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello presentato oggi al Consiglio dei ministri francese è un progetto di legge che punta a "riappacificare gli spiriti e a ridare forza alla Repubblica". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, durante la presentazione del progetto di legge che "che conforta i principi della Repubblica", destinato a combattere contro l'islamismo radicale. "Consentiremo ai prefetti francesi di intervenire per fare in modo che impongano i valori della Repubblica e li facciano rispettare quando ci saranno minacce ai principi repubblicani", ha detto il ministro. "Abbiamo deciso di fare in modo che quando un'associazione chiede sodi pubblici o la disponibilità di un luogo gli chiederemo di impegnarsi a rispettare i principi repubblicani", ha detto Darmanin. (Frp)