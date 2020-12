Lazio: Mattia (Pd), contributi a residenti Valle del Sacco per sostituire auto inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a uno stanziamento di un milione di euro da destinare a contributi per la sostituzione delle auto inquinanti, la Regione Lazio continua a elaborare strategie vincenti per migliorare la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento. Una scommessa che la Regione Lazio, questa volta, ha deciso di lanciare principalmente nei comuni della Valle del Sacco e dei Castelli Romani, dove si registrano particolari alterazioni delle concentrazioni di smog", lo dichiara in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione del consiglio regionale del Lazio. "Con 'Eco bonus auto', i cittadini di Albano, Rocca di Papa, Valmontone, Colleferro, Labico, Genazzano, Segni, Gavignano e di tanti altri comuni del cosiddetto agglomerato di Roma e della Valle del Sacco, potranno beneficiare di contributi, che vanno dai mille ai 3 mila e 500 euro e che sono cumulabili con altri incentivi, per rottamare un veicolo a benzina fino ad Euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e per acquistare una vettura di nuova immatricolazione in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti - spiega -. Solo due le condizioni per ottenere il bonus: essere residente nei comuni riportati nell'elenco allegato all'avviso pubblico ed essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. La politica green della Regione Lazio, quindi, va avanti con un'iniziativa che attiverà il circolo virtuoso in cui i cittadini possono permettersi un'auto nuova senza troppi sacrifici - aggiunge - e i cui vantaggi si svilupperanno non solo sull'ambiente, ma anche sulla filiera produttiva delle automobili, settore che la crisi generata dalla pandemia non ha risparmiato. I cittadini interessati al bonus dovranno presentare domanda esclusivamente online e il bando sarà chiuso all'esaurimento delle risorse disponibili. Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti e l'assessora Enrica Onorati", conclude. (Com)