Speciale energia: Sardegna, isola esclusa da interventi Recovery Plan, previsti solo 80 generatori energia nel mare sardo

- Gli 80 generatori di energia da moto ondoso da piazzare nel mare sardo, autentiche piattaforme galleggianti per la produrre energia dal moto ondoso, rappresentano l'unica opera che riguarda la Sardegna inserita nella bozza del Recovery Plan messo a punto dal governo. Lo rivela il quotidiano "L'Unione Sarda”. Gli ottanta generatori saranno finanziati grazie ai fondi destinati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica che ammontano, complessivamente a 74,3 miliardi di euro. Nessuna traccia della Sardegna nei progetti per migliorare la rete ferroviaria sarda, per l'alta velocità e la manutenzione delle strade, per l'intermodalità. Per trovare la Sardegna nel piano concepito da Palazzo Chigi, energia a parte, bisogna sfogliare il capitolo "parità di genere", nei progetti di coesione territoriale. Esclusione della Sardegna anche dalla pianificazione relativa al Mediterrano dove i porti maggiori interessati dall'intervento sono quelli di Genova e Trieste. (Rsc)