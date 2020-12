Lavoro: Catalfo, prevediamo rafforzamento Its e Cpia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna rilevare quale è, tramite gli Osservatori istituiti, il fabbisogno formativo territoriale e, con partenariati pubblico-privati, finanziare progetti di formazione mirata e legata strettamente alle richieste dei settori produttivi per un matching che in questo momento in Italia non si fa". Lo ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un'intervista a "Corriere.it". "Prevediamo anche un rafforzamento dell'Its ma anche del Cpia, la formazione permanente degli adulti o il coinvolgimento delle università per la riqualificazione del lavoratore riconoscendogli crediti formativi universitari", ha aggiunto la ministra. (Rin)