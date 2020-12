Roma: Astorre (Pd), da blitz a Castelli Romani nuove accuse a chi uccise Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importante operazione antidroga ai Castelli Romani spezza il sodalizio criminale dedito allo spaccio tra i comuni di Velletri, Lariano e Artena, e svela nuove, gravi, accuse per i fratelli Bianchi, già in carcere per l'omicidio di Willy Duarte Montero". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Grazie - aggiunge - ai giudici del Tribunale di Velletri, ai carabinieri del Comando provinciale di Roma e ai militari della Compagnia di Velletri per le accurate indagini che hanno portato al blitz antidroga di oggi. Sempre dalla parte di chi lotta per la sicurezza delle nostre città, perché - conclude Astorre - omicidi terribili come quello di Willy non si ripetano mai più".(Com)