Legge Bilancio: Lega, 50 milioni di investimenti in treni a idrogeno, presentato emendamento

- Un fondo da 50 milioni per incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale. Lo prevede - riferisce una nota del Carroccio - un emendamento presentato dalla Lega alla legge di Bilancio sottoscritto da tutti i deputati della commissione Trasporti. "Il fondo dovrà essere destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario a idrogeno, 10 milioni serviranno ad avviare progetti sperimentali legati all'idrogeno, come quello già presentato da regione Lombardia per la sostituzione dei treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo che attraversa la Valcamonica", dichiara il deputato della Lega Giuseppe Donina, primo firmatario dell'emendamento. "Un'eccellenza piemontese, visto che i primi treni a idrogeno vengono prodotti nello stabilimento Alstom di Savigliano, in provincia di Cuneo", aggiunge Elena Maccanti, capogruppo della Lega in commissione Trasporti. "Si tratta di investimenti a basso impatto ambientale, che proietteranno le Province italiane verso la mobilità del futuro", concludono. (Com)