Colombia: Duque, 2020 anno record per sequestri di droga

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha segnalato che il 2020 è stato un anno record per la requisizione di sostanze stupefacenti. "Possiamo dire che il 2020 è l'anno con il maggior numero di sequestri di droga nella storia del nostro Paese. Quest'anno abbiamo avanzato con lo sradicamento manuale di 118.000 ettari di piante di coca e raggiungeremo 130.000 ettari per quello che resta dell'anno", ha detto Duque facendo un resoconto sulla lotta al traffico di droga nel 2020. Il presidente della Colombia ha informato che le truppe colombiane avevano stabilito l'obiettivo di estirpare 7.000 ettari, portati successivamente a 8.000 e ad oggi è stato possibile superare l'eradicazione di 9.000 ettari in una delle regioni con la più grande quantità di colture illecite del Paese. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite (Onu) dello scorso anno, quasi il 78 per cento dei raccolti di coca è concentrato in quattro dipartimenti del Paese, tra cui Nariño, Norte de Santander, Putumayo e Cauca. La regione del Cauca, confinante con il Venezuela, registra più di 41.700 ettari di coca piantati. "Come colombiani dobbiamo costruire la pace insieme alla legalità e questo si ottiene solo sconfiggendo la criminalità organizzata ", ha concluso il presidente della Colombia. (Mec)