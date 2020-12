Migranti: Spagna, trasferimenti verso Penisola per alleviare pressione su Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alleviare la pressione migratoria che da settimane si verifica nelle Isole Canarie, il governo spagnolo sta organizzando voli charter verso alcune Comunità, in particolare quella dell'Andalusia, senza che queste ultime siano informate preventivamente. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Mundo", il sindaco di Granada ha denunciato di non aver ricevuto alcuna notifica dell'arrivo di 200 immigrati, mentre il sindacato unificato di Polizia (Sup) ha chiesto al governo maggiori protezioni e protocolli di sicurezza per gli agenti che devono affrontare questa crisi migratoria. Il Sup, inoltre, ha lanciato l'allarme sul possibile "effetto richiamo" che potrebbe essere causato dal trasferimento dei migranti dalle Isole Canarie a diversi punti della penisola con un potenziale danno nella lotta contro le organizzazioni illegali speculano sui viaggi della speranza dal Nord Africa alle coste dell'arcipelago delle Canarie. (segue) (Spm)