Migranti: Spagna, trasferimenti verso Penisola per alleviare pressione su Isole Canarie (2)

- L'importanza della questione migratoria per l'esecutivo di Pedro Sanchez è testimoniata dal recente viaggio, il 20 novembre scorso, del ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska a Rabat durante il quale ha chiesto la collaborazione del governo marocchino nell'affrontare questa crisi per rafforzare le politiche di rimpatrio dei cittadini di nazionalità marocchina che rappresentano oltre la metà degli arrivi irregolari. Fernando Grande-Marlaska ha spiegato che il governo spagnolo vuole evitare che le Canarie diventino la "via d'ingresso irregolare in Europa". (Spm)