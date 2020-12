Pa: Dadone, faccio fatica a comprendere questo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio fatica a comprendere questo sciopero in questo momento e con queste modalità, da parte mia c'è la piena disponibilità al confronto sulla valorizzazione dei dipendenti pubblici che lavorano senza sosta". Lo scrive su Facebook la ministra della Pa, Fabiana Dadone, nel giorno dello sciopero del pubblico impiego. Intervenendo questa mattina ai microfoni di "Radio Anchi'io" su Rai Radio 1, Dadone ha detto: "Se la discussione è solo soldi sì o soldi no altrimenti sciopero, trovo sia riduttiva. Perché allora la verità non è che c'è bisogno di rinnovare la Pa. Per me il punto dovrebbe essere la valorizzazione del personale". La ministra ha anche spiegato che "per il rinnovo dei contratti tra i sindacati c’è chi chiede 1 miliardo. Noi rispondiamo che all’interno dei 400 milioni già stanziati possiamo dare di più a chi guadagna di meno". (Rin)