Nato: accordo e prima riunione passi importanti verso la pace in Afghanistan

- Il recente accordo tra le squadre negoziali della Repubblica islamica dell'Afghanistan e i talebani sulle regole e le procedure per i negoziati di pace in Afghanistan e la prima riunione del Comitato direttivo dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale sono passi importanti verso una pace globale e duratura in Afghanistan, che è la richiesta inequivocabile del popolo afgano. E' quanto si legge nella dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico sui negoziati di pace afgani. "Esortiamo le parti a costruire su questo slancio accettando di porre immediatamente fine alla violenza e negoziando un cessate il fuoco permanente e globale e una tabella di marcia politica per un Afghanistan prospero, in pace con se stesso e con i suoi vicini", ha scritto il Consiglio, ricordando che, dopo quattro decenni di conflitti e sofferenze, "una soluzione politica negoziata offre l'unica speranza per una pace duratura". Ma "la violenza, guidata soprattutto dagli attacchi dei talebani, continua a minare il processo di pace e deve finire", si legge nella dichiarazione. "Ci aspettiamo che i negoziati portino a un accordo di pace afgano duraturo e globale che ponga fine alla violenza, si basi sui progressi degli ultimi 19 anni, salvaguardi i diritti umani di tutti gli afgani, in particolare donne, bambini e minoranze, difenda lo stato di legge, e garantisca che l'Afghanistan non serva mai più da un rifugio sicuro per i terroristi", ha scritto il Consiglio.La Nato e i suoi partner ribadiscono il loro impegno nei confronti del Paese, del popolo e delle forze di sicurezza afgane. "Chiediamo al governo afgano e ai talebani di adempiere ai loro impegni per il processo di pace avviato dall'accordo Usa-talebani e dalla dichiarazione congiunta Usa-Afghanistan", ha aggiunto il Consiglio. "Continueremo a consultarci sulla nostra presenza militare e, se le condizioni lo consentiranno, ad adattarla per sostenere questo processo di pace di proprietà afgana e guidato dall'Afghanistan. Siamo entrati in Afghanistan insieme, ci stiamo adattando insieme e solo quando le condizioni saranno adeguate partiremo insieme. Siamo con il popolo afgano nel suo desiderio di pace", conclude la dichiarazione. (Beb)