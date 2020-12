Aerospazio: Ingv partecipa a nuova edizione dell'Expo-Forum europeo l'11 e 12 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una seconda edizione interamente digitale, torna l'11 e 12 dicembre l'appuntamento internazionale con l'Expo-Forum europeo sulla New space economy (Nse, https://www.nseexpoforum.com/) organizzato dalla Fondazione Amaldi e da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana (Asi). L'evento, cui prenderà parte anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è - riferisce una nota - interamente dedicato alle potenzialità dell'economia spaziale e ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti coloro che sono interessati a questo nuovo ecosistema, creando un ambiente in cui gli attori della New space economy e della Old economy possano incontrarsi per stimolare nuove collaborazioni ed evidenziare le già esistenti possibilità. (segue) (Com)